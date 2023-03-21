Здравоохранение

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области выросла на 15%

Здравоохранение 21.03.2023 07:54
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21.03.2023 07:54



В Волгоградской области вновь отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, количество случаев обращения за медпомощью волгоградцев с признаками ОРВИ выросло на 15%, 

Правда, по отношению к ближайшей допраздничной рабочей неделе уровень заболеваемости ОРВИ уменьшился на 1,5%. При этом большую часть среди заболевших составляет взрослое население – 60% от числа обратившихся.

Жителей региона по-прежнему «атакуют»  COVID-19, риновирус и РС-вирус, а также грипп типа В. Из-за роста количества заболевших детей в пяти образовательных учреждениях региона приостанавливался учебный процесс. 

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