Происшествия

«Тонул и звал на помощь»: в центре Волгограда спасатели извлекли из воды мужчину

Происшествия 20.03.2023 17:17
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20.03.2023 17:17


В центре Волгограда спасателям 20 марта удалось предотвратить трагедию. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня днем вблизи станции Центрального поисково-спасательного подразделения мужчина упал в воду с подпорной стенки и самостоятельно выбраться на берег уже не смог. 

По информации спасателей, инцидент произошел в понедельник после 14.00.

– Находясь на станции, сотрудники услышали крики о помощи, – рассказали «Высоте 102» в ГКУ «Служба спасения». – Оперативно было установлено место падения мужчины в воду. На руку сыграло направление ветра – было несложно установить, откуда доносятся крики о помощи. В результате слаженных действий тонущий мужчина был извлечен из воды. Его жизни ничего не угрожает. 

Как поясняют спасатели, продрогшего волгоградца они доставили на спасательную станцию, где в ожидании скорой помощи обогрели и напоили горячим чаем. В операции по спасению мужчины принимали участие Андрей Братченко, Алексей Зарецкий и Виктор Мишанов.  

– В 14.45 пострадавший был передан бригаде скорой помощи, которая прибыла на место в течение 15-ти минут после вызова, – сообщают спасатели. 

Состояние пострадавшего редакция информагентства уточняет в комитете здравоохранения Волгоградской области. Известно, что мужчине 40 лет. 

Фото: предоставлено ГКУ «Служба спасения»

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