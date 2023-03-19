Спорт

Закончили на победной ноте: юные волгоградские гандболистки завоевали бронзу в первенстве России

Спорт 19.03.2023 14:34
0
19.03.2023 14:34



Юные волгоградские гандболистки в матче за третье место обыграли ростовчанок  в первенстве России среди девушек до 18 лет  со счётом 26:23. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синара», поединок состоялся накануне, 18 марта в Ростове-на-Дону, где сошлись молодые амбициозные сборные двух регионов.
 
Коллектив под руководством Василия Бушнева  при поддержке болельщиков соперниц сумел реабилитироваться за поражение в полуфинале и закончил турнир на победной ноте. Первые три гола волгоградки забили в одном стиле - с дальнего расстояния. Ещё пару мячей были оформлены при сближении  с голкипером дончанок и уверенном исполнении этих моментов. Когда счёт стал 5:4, сборная Ростовской области не сумела реализовать пенальти и догнать своих противников. Зато в следующей атаке Арина Прокофьева, сумев отличиться в падении и при сопротивлении нескольких оппоненток,  увеличила отрыв до двух очков. В дальнейшем отставание хозяек от нашей дружины  увеличилось. Подопечным Бушнева удалось реализовать несколько быстрых атак. А дисциплинированная игра в обороне и эмоциональные подсказки от своего наставника позволили гостям уйти на перерыв с комфортным для себя преимуществом  - 15:12.

Первая десятиминутка второго тайма осталась за волгоградским коллективом. Им удалось полностью завладеть  инициативой на площадке и этот отрезок был выигран со счётом 5:1. Главный тренер Волгоградской области через постоянные команды и установки не позволял своим гандболисткам расслабиться и дать сопернику шансы  вернуться в борьбу за победу в матче. Несмотря на персональную опеку со стороны дончанок одного из лидеров волгоградок Варвары Семиной,  наши игроки забивали голы через позиционные атаки. Комбинационная тактика и грамотные командные действия привели к конечному победному результату для волгоградского региона со счётом 26:23 и к итоговым завоёванным бронзовым наградам по итогам турнира. А чемпионами стали девушки из самарского региона. Второе место занял Краснодарский край.
 
Результативные действия гандболисток Волгоградской области в матче с ростовчанками: Семина - 9/2, Прокофьева - 8, Гривина - 3, Смирнова - 2 (2 мин.), Карева - 1, Прокудина - 1, Макарова - 1 (2 мин.), Минченко - 1 (4 мин.).

Отдельно стоит отметить двух 16-летних динамовок: Варвару Сёмину и Арину Прокофьеву. Первая стала лучшим бомбардиром чемпионата России с 46-ю заброшенными мячами. А её напарница по клубу была признана организаторами соревнований лучшим игроком на позиции левого крайнего. Прокофьева вдобавок вошла в символическую сборную первенства.

Иван Тюгаев

Фото Федерации гандбола Ростовской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.03.2023 21:19
Спорт 18.03.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2023 16:32
Спорт 18.03.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2023 20:32
Спорт 17.03.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2023 15:53
Спорт 17.03.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2023 09:42
Спорт 17.03.2023 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
16.03.2023 21:43
Спорт 16.03.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.03.2023 21:50
Спорт 15.03.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.03.2023 21:45
Спорт 13.03.2023 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.03.2023 21:50
Спорт 12.03.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.03.2023 11:24
Спорт 12.03.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.03.2023 21:13
Спорт 11.03.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.03.2023 17:02
Спорт 11.03.2023 17:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.03.2023 16:05
Спорт 11.03.2023 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2023 21:24
Спорт 10.03.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2023 20:58
Спорт 09.03.2023 20:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
«Влетела в ограждение»: на видео попал таран легковушек у «Волгоградэнергосбыта»Смотреть фотографии
14:34
Закончили на победной ноте: юные волгоградские гандболистки завоевали бронзу в первенстве РоссииСмотреть фотографии
14:33
В СВО погиб житель Волгоградской области Владимир ЛитвиненкоСмотреть фотографии
13:43
Курвиметра на них нет. В Волгограде полиция заглянула в ямы на «музыкальной» улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Больше не «ласковый»?: инфекционист рассказала, как не пропустить убийственный гепатит ССмотреть фотографии
11:54
«Как вы тут живете?»: в Волгограде УК «Тандем» неделю ищет причину подтопления дома без подвалаСмотреть фотографии
10:29
Умер второй водитель после лобового ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Иваном ЧиботэСмотреть фотографии
08:03
Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой неделиСмотреть фотографии
07:18
«Мы будто в трущобах»: жители трех районов Волгограда пожаловались на мусорный беспределСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские гандболистки минимально уступили лидеру чемпионата - 28:31Смотреть фотографии
21:09
В Волгограде двое юношей украли с ливневых колодцев 14 решетокСмотреть фотографии
20:48
«Душили ремнем и били домкратом»: двоих волгоградцев осудили за спланированное нападение на таксистаСмотреть фотографии
20:08
Перевозчика на обслуживание 11 дачных маршрутов ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
На футболе в Волгограде двоих болельщиков задержала полицияСмотреть фотографии
18:35
«Не закапываем их в огороде»: где в Волгограде примут старые батарейкиСмотреть фотографии
17:50
В Волжском иномарка врезалась в столб на залитой маслом дорогеСмотреть фотографии
16:55
Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшиеСмотреть фотографии
16:32
«Ну могут же, если захотят»: волгоградский «Ротор» одержал желанную победу над «Легионом» - 2:0Смотреть фотографии
15:54
Юрту кочевников развернули в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцевСмотреть фотографии
14:34
В ЦКЗ Волгограда прозвучит забытая миром симфония польского композитораСмотреть фотографии
13:01
Разбор полетов: волгоградцы за год написали 12 тысяч жалоб в госжилинспекциюСмотреть фотографии
11:50
Первый общегородской субботник в Волгограде пройдет 8 апреляСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы жалуются на сбои в работе мобильного приложения «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:29
«Страх и ужас он приносит людям»: в Волгограде на Тулака продолжает рассыпаться памятник русскому революционеруСмотреть фотографии
10:18
Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде семейная ссора из-за власти и денег закончилась поножовщинойСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец на электроскутере сбил пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
50 сотрудников Концессий тепло- и водоснабжения отмечены наградами за успешный трудСмотреть фотографии
 