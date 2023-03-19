







Юные волгоградские гандболистки в матче за третье место обыграли ростовчанок в первенстве России среди девушек до 18 лет со счётом 26:23. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синара», поединок состоялся накануне, 18 марта в Ростове-на-Дону, где сошлись молодые амбициозные сборные двух регионов.





Первая десятиминутка второго тайма осталась за волгоградским коллективом. Им удалось полностью завладеть инициативой на площадке и этот отрезок был выигран со счётом 5:1. Главный тренер Волгоградской области через постоянные команды и установки не позволял своим гандболисткам расслабиться и дать сопернику шансы вернуться в борьбу за победу в матче. Несмотря на персональную опеку со стороны дончанок одного из лидеров волгоградок Варвары Семиной, наши игроки забивали голы через позиционные атаки. Комбинационная тактика и грамотные командные действия привели к конечному победному результату для волгоградского региона со счётом 26:23 и к итоговым завоёванным бронзовым наградам по итогам турнира. А чемпионами стали девушки из самарского региона. Второе место занял Краснодарский край.







Отдельно стоит отметить двух 16-летних динамовок: Варвару Сёмину и Арину Прокофьеву. Первая стала лучшим бомбардиром чемпионата России с 46-ю заброшенными мячами. А её напарница по клубу была признана организаторами соревнований лучшим игроком на позиции левого крайнего. Прокофьева вдобавок вошла в символическую сборную первенства.

Иван Тюгаев





Фото Федерации гандбола Ростовской области



Коллектив под руководством Василия Бушнева при поддержке болельщиков соперниц сумел реабилитироваться за поражение в полуфинале и закончил турнир на победной ноте. Первые три гола волгоградки забили в одном стиле - с дальнего расстояния. Ещё пару мячей были оформлены при сближении с голкипером дончанок и уверенном исполнении этих моментов. Когда счёт стал 5:4, сборная Ростовской области не сумела реализовать пенальти и догнать своих противников. Зато в следующей атаке Арина Прокофьева, сумев отличиться в падении и при сопротивлении нескольких оппоненток, увеличила отрыв до двух очков. В дальнейшем отставание хозяек от нашей дружины увеличилось. Подопечным Бушнева удалось реализовать несколько быстрых атак. А дисциплинированная игра в обороне и эмоциональные подсказки от своего наставника позволили гостям уйти на перерыв с комфортным для себя преимуществом - 15:12.Результативные действия гандболисток Волгоградской области в матче с ростовчанками: Семина - 9/2, Прокофьева - 8, Гривина - 3, Смирнова - 2 (2 мин.), Карева - 1, Прокудина - 1, Макарова - 1 (2 мин.), Минченко - 1 (4 мин.).