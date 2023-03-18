В Волгограде двое юношей украли с ливневых колодцев 14 решеток

Расследования 18.03.2023 21:09
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18.03.2023 21:09
Дзержинский районный суд в Волгограде признал двоих юношей 21 и 22 лет виновными в краже решеток с ливневых колодцев.
Как сообщили в районном суде, им назначено каждому 1 год 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, в течение которых они должны доказать свое исправление.
Судом установлено, что Пылин В.Э. и Соколов И.Н. совершили кражи в апреле 2022 года. Перемещаясь на автомобиле, они тайно похитили 14 решеток с дождеприемных колодцев в Дзержинском районе для сдачи в пункт металлолома.
На суде они полностью признали вину и раскаялись. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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