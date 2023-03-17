Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТП

ГУ МВД России по Волгоградской области 17 марта опубликовало запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП в Советском районе Волгограда. Вечером 16 марта отечественная легковушка на проспекте Университетском совершила четыре «кувырка». По информации полицейских, после жуткой аварии водитель легковушки был доставлен в больницу с травмами.





– По предварительным данным, в 21-30 24-летний водитель «ВАЗ-2114» напротив дома № 105 по проспекту Университетскому совершил наезд на бордюр с последующим опрокидыванием, – говорится в сводке в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На видеокадрах отчетливо видно, что легковушка движется в крайнем левом ряду. Внезапно водитель выворачивает вправо и машина на полной скорости перелетает через три полосы и совершает несколько переворотов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области