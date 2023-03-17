Верховный суд РФ обязал сменить похабное название сети суши по иску Волгоградского УФАС

Верховный суд поддержал Волгоградское УФАС России в деле по рекламе сети с названием «Ёбидоёби». Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, в длинной и скандальной истории ВС поставил точку 13 марта.

Напомним, Волгоградское УФАС посчитало некорректной и нарушающей закон о рекламе название сети суши. Однако владельцы компании не согласились с таким решением и обжаловали его в судах.

Три судебные инстанции ранее также поддержали антимонопольный орган. После чего организация с фирменным наименованием, идентичным названию сети (ООО «Ёбидоёби»), направило кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Отметим, что в настоящее время арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск о возложении на ООО «Ёбидоёби» обязанности изменить наименование на иное.

В Волгоградском УФАС надеются, что эта история станет поучительным уроком для «игр» с названиями, производными от матерной лексики.