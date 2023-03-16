В Волгограде экс-заместителя главврача поликлиники №2 осудили за мошенничество





Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 16 марта, приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года экс-заместителя главного врача поликлиники №2 Екатерину Постерняк, в бывшем Саврасову , сообщает ИА «Высота 102».

- Бывший заместитель главного врача одной из поликлиник областного центра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В качестве дополнительного наказания женщине запрещено на 2 года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной и муниципальной службе.

Следствием и судом установлено, что фигурантка уголовного дела с февраля 2019 года по декабрь 2020 года организовала необоснованное начисление 29 работникам поликлиники стимулирующих выплат, которые перечислялись на их банковские счета. В дальнейшем она забирала премии у сотрудников, поясняя им, что деньги пойдут на ремонт регистратуры. Однако фактически ремонт в регистратуре был проведен сотрудниками хозяйственного отдела медицинского учреждения с использованием строительных материалов, преданных в качестве пожертвований. Полученными деньгами в сумме более 970 тысяч рублей обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Вину она не признала. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Гособвинение, как отметили в прокуратуре, настаивало на реальном наказании в виде 3,5 лет в колонии общего режима. По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

По решению суда Постерняк должна выплатить причиненный ущерб в сумме более 970 тысяч рублей. Ранее на ее имущество - два автомобиля общей стоимостью более 780 тысяч рублей - был наложен арест.



