Расследования

В Волгограде бывшему заму главврача поликлиники № 2 грозит 6 лет колонии

Расследования 18.07.2022 15:24
0
18.07.2022 15:24



Перед судом в Волгограде по обвинению в крупном мошенничестве с премиями сотрудников предстанет бывший заместитель главного врача поликлиники №2 Екатерина Саврасова, сообщает ИА «Высота 102».
Ранее СУ СКР по региону заявляло о завершении расследования этого уголовного дела, а сегодня, 18 июля, стало известно о передаче материалов в суд.
- Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главного врача одной из поликлиник Волгограда. 39-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщила Черединина.
Бывшему медработнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении зама главного врача было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области.
По версии следствия, обвиняемая в период с февраля 2019 года по декабрь 2020 года организовала необоснованное начисление 29 работникам поликлиники стимулирующих выплат, которые перечислялись на их банковские счета. В дальнейшем женщина забирала премии у сотрудников, поясняя им, что деньги пойдут на ремонт регистратуры. Однако фактически ремонт в регистратуре был проведен сотрудниками хозяйственного отдела медицинского учреждения с использованием строительных материалов, преданных в качестве пожертвований. Полученными деньгами в сумме порядка 1 миллиона рублей обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
Вину она не признает.  
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.  Прокуратурой Волгоградской области в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой в пользу бюджета ущерба, причиненного преступлением.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
18.07.2022 19:38
Расследования 18.07.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 14:21
Расследования 18.07.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 12:35
Расследования 18.07.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 10:38
Расследования 18.07.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2022 20:12
Расследования 17.07.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 15:13
Расследования 15.07.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 13:24
Расследования 15.07.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:55
Расследования 15.07.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:52
Расследования 15.07.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:01
Расследования 15.07.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 10:35
Расследования 15.07.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 18:40
Расследования 14.07.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 15:27
Расследования 14.07.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 14:49
Расследования 14.07.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 14:28
Расследования 14.07.2022 14:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:40
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 19 июляСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея ОстровскогоСмотреть фотографии
19:18
Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волжском после дождя всплыли старые проблемы жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
18:19
Путин поздравил со 100-летием учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожную технику: двое погибшихСмотреть фотографии
17:27
Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажаСмотреть фотографии
16:53
Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поездаСмотреть фотографии
16:39
Бывшему главному судебному приставу Волгоградской области дали 7 лет строгачаСмотреть фотографии
16:17
«Главное – это люди»: в Волгограде отметили 60 лучших сотрудников «Красного Октября»Смотреть фотографии
15:57
Гвардии капитан Дмитрий Литвинов из Камышина погиб на УкраинеСмотреть фотографии
15:40
Из-за квадратных метров в шкафу чиновники под Волгоградом лишили жилья сиротуСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде бывшему заму главврача поликлиники № 2 грозит 6 лет колонииСмотреть фотографии
14:58
Бюджет ремонта братской могилы в Волгограде не заинтересовал подрядчиковСмотреть фотографии
14:55
Где в Волгограде купить спелые арбузы и дыни: карта и список адресовСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде пропал приехавший из Астраханской области мужчинаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде первые рестораны «Вкусно – и точка» откроют 20 июляСмотреть фотографии
13:56
«Теперь и без яблок»: ливень и ураган в Волгоградской области побили фруктовые садыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В реанимации спасают водителя, пострадавшего в ДТП с поездомСмотреть фотографии
13:46
Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билетыСмотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский фермер продал зараженных бруцеллезом животныхСмотреть фотографии
12:46
Волгоградстат впервые с начала года зафиксировал дефляциюСмотреть фотографии
12:35
Волгоградец получил смертельный удар от приятеля из-за долга в 2 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:41
Волгоградца арестовали за пьяную стрельбу на улицеСмотреть фотографии
11:26
«Состояние было ужасное»: неравнодушные волгоградцы нашли пропавшего из больницы мужчинуСмотреть фотографии
11:24
Компания H&M решила окончательно уйти с российского рынкаСмотреть фотографии
11:18
Бочаров по итогам визита Медведева провел оперативное совещаниеСмотреть фотографии
10:53
Волгоградка получила перелом черепа, упав с электросамокатаСмотреть фотографии
10:50
Рабочий погиб в массовом ДТП с участием фургонов под ВолгоградомСмотреть фотографии
 