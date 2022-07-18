







Перед судом в Волгограде по обвинению в крупном мошенничестве с премиями сотрудников предстанет бывший заместитель главного врача поликлиники №2 Екатерина Саврасова, сообщает ИА «Высота 102».

- Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главного врача одной из поликлиник Волгограда. 39-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщила Черединина.

Бывшему медработнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении зама главного врача было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с февраля 2019 года по декабрь 2020 года организовала необоснованное начисление 29 работникам поликлиники стимулирующих выплат, которые перечислялись на их банковские счета. В дальнейшем женщина забирала премии у сотрудников, поясняя им, что деньги пойдут на ремонт регистратуры. Однако фактически ремонт в регистратуре был проведен сотрудниками хозяйственного отдела медицинского учреждения с использованием строительных материалов, преданных в качестве пожертвований. Полученными деньгами в сумме порядка 1 миллиона рублей обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Вину она не признает.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Прокуратурой Волгоградской области в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой в пользу бюджета ущерба, причиненного преступлением.



