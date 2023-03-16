Дизтопливо подешевело за неделю в Волгоградкой области на 29 копеек









В Волгоградской области стоимость солярки за прошедшую неделю снизилась на 29 копеек. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат.





Так, цены на дизтопливо упали до 56,56 рубля за литр. Тогда как ранее литр солярки стоил 56,85 рублей.





Цены на другие виды топлива остались прежними. Так, средняя стоимость бензина АИ-92 составляет 47,99 рублей, АИ-95 – 53,28 рубля, АИ-98 – 59,81 рубля за литр.



