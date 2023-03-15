Дело о гибели семьи от взрыва газового баллона под Волгоградом дошло до суда

Расследования 15.03.2023 21:09
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15.03.2023 21:09
Иловлинский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о гибели 15-летней девочки и ее матери от взрыва газа в гараже. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу.
Трагедия, напомним, произошла рано утром 24 декабря 2022 года в рабочем поселке Иловля. В гараже частного домовладения произошел взрыв топливно-воздушной смеси, образовавшейся из-за утечки газа ввиду неисправности газобаллонного оборудования автомобиля с последующим воспламенением горючих материалов. При этом часть дома обрушилась.
На месте происшествия под завалами скончалась 15-летняя девочка. Ее 52-летняя мать через несколько дней умерла в реанимации больницы № 25, несмотря на усилия врачей.
Медикам удалось спасти жизнь 62-летнего главы семейства.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование этого дела на контроль.
- По версии следствия, житель р.п. Иловля Тен Б.Н. установил газобаллонное оборудование на принадлежащий ему автомобиль, после чего стал эксплуатировать автомобиль с нарушением норм действующего законодательства, не проходил технические осмотры транспортного средства и очередные испытания баллона, стал ощущать запах газа, исходящий из газобаллонного оборудования, - сообщили в суде.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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