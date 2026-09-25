О крупной железнодорожной аварии напомнили волгоградцам

23 сентября 1930 года на железнодорожном вокзале Сталинграда произошла крупная авария, жертвами которой стали четыре человека,17 вагонов оказались разбиты.

Как информирует тг-канал "Катастрофы страны Советов", причиной случившейся трагедии стало нарушение правил движения машинистом товарного поезда.



В октябре 1930 года суд вынес приговор. Четыре фигуранта, включая машиниста товарного поезда Жданова, были приговорены к лишению свободы на срок от 10 месяцев до полутора лет с заменой на принудительные работы. Три сотрудника административно-технического персонала станции, обвиняемые в безответственности и нарушении трудовой дисциплины, понесли более суровое наказание. Сотрудник Цамов был осужден на 10 лет исправительных работ, Ярощук — на 8 лет, а Иванов — на 3 года заключения.