В реанимации умерла пострадавшая от взрыва газа 52-летняя волгоградка

В реанимации скончалась пострадавшая от взрыва газа в частном доме в рабочем поселке Иловля Волгоградской области 52-летняя женщина. Происшествие произошло 24 декабря. При этом часть дома обрушилась.

— 52-летняя женщина скончалась в реанимации больницы № 25, несмотря на усилия врачей, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Супруг погибшей волгоградки помещен в Иловлинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

К сожалению, под завалами погибла 15-летняя дочь семейной пары. По информации СУ СКР по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа в машине, припаркованной около дома.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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