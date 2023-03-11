На матч «Ротора» с «Дружбой» на Волгоград Арену пришли 9870 болельщиков

Фото СК "Ротор" VK.com
Спорт 11.03.2023 16:05
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11.03.2023 16:05
Фото СК "Ротор" VK.com
На стадион в Волгограде, где «Ротор» принимает клуб из Майкопа «Дружба», сегодня, 11 марта пришли 9870 зрителей. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». К сожалению, волгоградские футболисты проиграли гостям со счетом 0:1.
Подробный отчет о матче – скоро на «Высоте 102».
Фото СК "Ротор" VK.com
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