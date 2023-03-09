Волгоградец до смерти забил друга квартиранта из-за антисанитарии





В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в причинении смертельных травм другу своего квартиранта.

- Фигурант задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, 6 марта мужчина приехал в общежитие, расположенное по улице Клименко, в котором сдавал комнату своему знакомому. Хозяин жилища набросился на квартиранта с кулаками из-за антисанитарного состояния комнаты. Избил волгоградец и 39-летнего друга арендатора. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Скорую вызвала супруга квартиранта, когда вернулась домой. 39-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

- Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением, - уточнила Буянова.

Квартирант от госпитализации отказался. В настоящее время тяжесть причиненного ему вреда устанавливается.



