Волгоградец до смерти забил друга квартиранта из-за антисанитарии

Происшествия 09.03.2023 12:48
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09.03.2023 12:48
В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в причинении смертельных травм другу своего квартиранта.
- Фигурант задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
По данным следствия, 6 марта мужчина приехал в общежитие, расположенное по улице Клименко, в котором сдавал комнату своему знакомому. Хозяин жилища набросился на квартиранта с кулаками из-за антисанитарного состояния комнаты. Избил волгоградец и 39-летнего друга арендатора. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Скорую вызвала супруга квартиранта, когда вернулась домой. 39-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
- Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением, - уточнила Буянова.
Квартирант от госпитализации отказался. В настоящее время тяжесть причиненного ему вреда устанавливается.
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