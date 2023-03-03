В хуторе Ларинский Алексеевского района Волгоградской области 3 марта в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО сержанте полиции Алексее Гронове. Боец ОМОН «Сталинград» Росгвардии погиб при исполнении служебных обязанностей в марте 2022 года. Ему было всего 28 лет.

– Мероприятие, на котором присутствовали вдова и отец погибшего, состоялось в средней общеобразовательной школе, где учился Алексей, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского регионального управления Росгаврдии. – Почтили память росгвардейца глава Алексеевского района Игорь Свинухов, глава Ларинского сельского поселения Владимир Ким, его сослуживцы, одноклассники, друзья, ученики школы и жители села.





– Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. О нем должны помнить будущие поколения во имя мира на Земле. Помнить и быть благодарными тем, кто ценой собственной жизни дарит нам великое счастье — жизнь, – сказал в ходе церемонии заместитель начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Леонид Фомин и обратился к школьникам: «Каждый раз, ребята, когда вы заходите в школу, посмотрите на эту доску, помните, что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы у нас над головами было мирное небо».

Алексей Гронов с 2017 года проходил службу в отделе вневедомственной охраны Волгограда, а в 2018 году был переведен в ОМОН «Сталинград». Указом президента посмертно награжден орденом Мужества посмертно.