Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее брат

Расследования 28.02.2023 21:16
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28.02.2023 21:16
В Волгоградской области к 5 годам колонии строгого режима приговорен 47-летний житель Фролово, который обвинялся в убийстве своей сестры путем поджога.
Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, подсудимый признал вину частично.
- Он признал само событие преступления, но не призвал квалификацию его действий, а именно умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, пояснив, что умысла на поджог своей сестры у него не было, - сообщили в суде.
Мужчина утверждал, что просто хотел напугать 57-летнюю родственницу.
Судом установлено, что 15 сентября 2021 года он распивал с ней алкоголь, а потом взял канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее. После этого он повалил женщину на резиновую дорожку и накрыл пледом, тем самым остановив ее возгорание. В результате он причинил потерпевшей телесные повреждения в виде ожогов 1,2,3 степени головы, шеи, туловища и верхних конечностей. 21 сентября она скончалась в больнице.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие его наказание.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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