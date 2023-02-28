Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее брат









В Волгоградской области к 5 годам колонии строгого режима приговорен 47-летний житель Фролово, который обвинялся в убийстве своей сестры путем поджога

Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, подсудимый признал вину частично.

- Он признал само событие преступления, но не призвал квалификацию его действий, а именно умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, пояснив, что умысла на поджог своей сестры у него не было, - сообщили в суде.

Мужчина утверждал, что просто хотел напугать 57-летнюю родственницу.

Судом установлено, что 15 сентября 2021 года он распивал с ней алкоголь, а потом взял канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее. После этого он повалил женщину на резиновую дорожку и накрыл пледом, тем самым остановив ее возгорание. В результате он причинил потерпевшей телесные повреждения в виде ожогов 1,2,3 степени головы, шеи, туловища и верхних конечностей. 21 сентября она скончалась в больнице.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие его наказание.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



