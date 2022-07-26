Волгоградцу за сожжение сестры грозит до 15 лет колонии

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Фролово. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине предъявили обвинение в жестком убийстве своей сестры путем поджога.

— Первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего фроловчанина, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение.

По версии следствия, 15 сентября 2021 года обвиняемый поссорился со своей сестрой на территории частного дома по улице Мичурина. У фигуранта дела закончились слова и он не нашел ничего лучше, как взять канистру с бензином и облить свою обидчицу. После этого, мужчина достал из кармана зажигалку и поджег 57-летнюю женщину.

После поджога брат не вызвал сестре скорую помощь, а направился спать. На следующий день он, как ни в чем не бывало, пошел на работу. Медиков вызвала соседка, которая зашла проведать женщину. Пострадавшая получила 40% ожогов тела, и несмотря на оказанную квалифицированную медпомощь, на шестые сутки после произошедшего скончалась в больнице.

Материалы уголовного дела направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. За содеянное фроловчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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