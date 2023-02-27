Экология 27.02.2023 10:21
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27.02.2023 10:21
Арбитражный суд Волгоградской области обязал АО «Птицефабрика «Волжская» выплатить 1 224 000 рублей за вред, нанесенный почвам в Среднеахтубинском районе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, иск надзорного ведомства о возмещении вреда почвам вследствие складирования отходов животноводства был удовлетворен в полном объеме.
Как ранее сообщалось, инспекторы управления совместно с представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области установили, что птицефабрика складирует куриный помет на земельном участке, собственность на который не разграничена, вблизи пометохранилища, эксплуатируемого АО «Птицефабрика «Волжская».
Расчет вреда был выполнен в соответствии с утвержденной методикой. Птицефабрика в добровольном порядке его не погасила, поэтому межрегиональное управление обратилось с иском в арбитражный суд Волгоградской области.
- В случае неисполнения решения суда взыскание будет осуществляться в принудительном порядке через службу судебных приставов, - уточнили в управлении.
Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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