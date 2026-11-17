



16 ноября в Иловлинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Вечером машина на полном ходу вылетела в кювет на региональной трассе.

- В 18:00 46-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», на 10 км автодороги «с. Лог — Белужино-Колдаиров» выехал на обочину по ходу своего движения, после чего автомобиль совершил наезд на препятствие (дерево), - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, удар пришёлся на левую сторону автомобиля. Серьёзные повреждения получила именно та область, где находилось водительское сидение.

Отметим, в результате аварии водитель скончался на месте. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняют сотрудники полиции.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области