«Наглости нет предела»: под Волгоградом чиновники отчитались о миллионных тратах на содержание детского городка





Председатель ТОС «Лидер-2» из Михайловки Волгоградской области Таисия Забазнова обратилась в московский офис ОНФ с просьбой вмешаться в ситуацию и посетить с инспекцией объект благоустройства, на содержание которого, как утверждают чиновники администрации городского округа, уходят немалые средства. Как рассказала ИА «Высота 102» Таисия, долгожданную площадку с качелями и футбольным полем по многочисленным просьбам жителей обустроили на окраине городского округа в 2018 году.

– Мы были по-настоящему счастливы, – вспоминает женщина. – У наших детей раньше было одно развлечение – лазить по цистернам на железной дороге, здесь нечем было занять досуг, ведь все детские площадки находились в основном в центре города. А тут такой подарок!





Детский городок строила на территории ТОСа известная компания «Рай-Гросс». Как вспоминает Таисия, уже тогда к строителям возникали вопросы.

– При заливке основания для площадки они вместо положенных 70 сантиметров высоты залили бетона почти в три раза меньше, были и другие проблемы, –рассказывает Таисия. – Но объект приняли, потом компания устраняла дефекты в рамках гарантийного ремонта. Теперь она обанкротилась, а мы остались с тем, что есть.





Но и такая площадка радовала и взрослых, и детей. Жители поддерживали ее состояние, как могли. Сами убирали мусор, мужчины заделывали отверстия в железной сетке, которой огорожено футбольное поле, пробиваемую мячами. Жители вместе с Таисией сбрасывались на мусорные мешки, перчатки, краску.

– Я обращалась в администрацию города с просьбой отремонтировать архитектурные формы, которые сломались. Да что там ремонт. Когда у нас должен был пройти детский футбольный турнир, я пришла в мэрию и попросила, чтобы триммером убрали сорняки, – рассказывает Таисия. – рабочих, правда, прислали, но они сказали, что у них всего литр бензина есть и на все поле не хватит. Я тогда была беременна вторым ребенком, и с животом, вместе со своей старшей дочкой мы руками вырывали траву, чтобы не стыдно было перед детьми.

Между тем, сил и средств на содержание детского городка у жителей оставалось все меньше.

– Надо было срочно ремонтировать лавочки, на которых поломались несколько брусьев, – говорит Таисия. – Я снова пошла в администрацию, где в поломках обвинили нас, жителей. И заявили, что скамейки были приведены в порядок. Я возмутилась – мы каждый день бываем на площадке и не видели, что они ремонтировались. Попросила предъявить фото этого ремонта. Меня заверили, что все есть, но ничего не показали.





Устав от постоянного, как говорит Таисия, «попрошайничества», председатель ТОС обратилась с официальным запросом в администрацию Михайловки по поводу выделения средств на ремонт объекта благоустройства. Полученный ответ шокировал женщину.

– Мне сообщили, что, оказывается, в 2022 году на ремонт сквера на ул. Циолковского на территории ТОСа «Лидер-2» на ремонт и окраску лавочек было выделено 810053, 40 рублей. Даже, если предположить, что чиновники ошиблись цифрами, и вместо 81 тысячи написали 810 тысяч, это все равно большие деньги! На ремонт основания игровой площадки, как следует из ответа, оказывается, тоже потратили немалую сумму - 95416, 40 рублей, а на ремонт ограждения и доски объявлений – еще 46760,40 рублей! Мы были в шоке! – негодует Таисия. – Куда пошли эти огромные деньги, если площадка выглядит сегодня так, как она выглядит? Лавочки поломаны, никаких следов краски на них нет, их просто прошли морилкой. Ограждение вокруг футбольного поля ремонтировали наши мужчины, заделывали дырки крючками. Если бы нам выделили эти деньги, которые, якобы пошли на ремонт объекта благоустройства, нам бы их хватило на несколько десятков лет! Так и хочется сказать - наглости нет предела!



Новый, видимо, такой же дорогостоящий ремонт площадки чиновники пообещали жителям ТОСа в 2023 году. Но не преминули напомнить, что бюджетом городского округа не предусмотрено выделение денежных средств на приобретение оборудования для содержания ТОС.

– Это значит, что мы и дальше по-прежнему будем поддерживать площадку только своими силами и деньгами, – констатирует Таисия. – А кто-то будет получать такие огромные деньги якобы за ее содержание. Я очень надеюсь, что в этой истории разберутся более компетентные органы.