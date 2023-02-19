Федеральные новости

Кремль: Путин даст оценку СВО в послании Федеральному собранию 21 февраля

Федеральные новости 19.02.2023 16:01
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19.02.2023 16:01


Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля даст оценку специальной военной операции и международной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
- Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся, и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент, - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что вся наша жизнь сейчас крутиться вокруг темы СВО. 
- И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей, - добавил Дмитрий Песков.
Послание Федеральному собранию президент огласит 21 февраля в «Гостином дворе» в Москве.
Фото с сайта президента РФ / kremlin.ru

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