







Сегодня, 19 февраля, движение скоростного трамвая в Волгограде временно осуществлялось в границах от станции «Ельшанка» до остановки «Стадион Монолит» из-за происшествия на контактной сети.

- Около 09:30 вблизи ост. «Больница Ильича» произошел обрыв контактного провода линии скоростного трамвая. На время работ движение электротранспорта осуществлялось в границах ст. «Ельшанка» - ст. «Стадион Монолит», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации уточнили, что пассажиры, которые следовали далее станции «Стадион Монолит», могли по своим билетам пересесть на троллейбус маршрута № 8а.

- В 11:15 контактная сеть восстановлена, движение трамваев возобновлено на всем маршруте, - заверили в городской администрации.

Причины обрыва провода не сообщаются. В Telegram-канале «XY | Волгоград», где появилось фото с места происшествия, сообщается, что провод мог оборваться из-за снега.

Фото: XY Волгоград / t.me



