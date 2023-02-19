Происшествия

В Волгограде ликвидировали обрыв провода на линии скоростного трамвая

Происшествия 19.02.2023 12:02
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19.02.2023 12:02



Сегодня, 19 февраля, движение скоростного трамвая в Волгограде временно осуществлялось в границах от станции «Ельшанка» до остановки «Стадион Монолит» из-за происшествия на контактной сети.
- Около 09:30 вблизи ост. «Больница Ильича» произошел обрыв контактного провода линии скоростного трамвая. На время работ движение электротранспорта осуществлялось в границах ст. «Ельшанка» - ст. «Стадион Монолит», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В городской администрации уточнили, что пассажиры, которые следовали далее станции «Стадион Монолит», могли по своим билетам пересесть на троллейбус маршрута № 8а. 
- В 11:15 контактная сеть восстановлена, движение трамваев возобновлено на всем маршруте, - заверили в городской администрации.
Причины обрыва провода не сообщаются. В Telegram-канале «XY | Волгоград», где появилось фото с места происшествия, сообщается, что провод мог оборваться из-за снега.
Фото: XY Волгоград / t.me

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