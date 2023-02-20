В Волгоградской области еще одной административной структурой станет меньше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные системы СПАРК, так, запущена процедура ликвидации администрации Новониколаевского городского поселения Новониколаевского района. Полномочия администрации городского поселения будут переданы на уровень района.

Это уже не первая подобная процедура, которую на протяжении последних лет последовательно проводят в Волгоградской области в рамках процесса укрупнения территорий. Так, в 2012 году он начался с Михайловки, когда сельские поселения бывшего Михайловского района были объединены с городом Михайловкой и образовалась новая структура – городской округ город Михайловка.

В 2019 году была ликвидирована администрация Чернышковского городского поселения Чернышковского района, а в 2022 году по такому же пути пошли и в Николаевском районе. В сентябре 2021 года «пала» и администрация Городищенского городского поселения Волгоградской области, а полномочия бывших градоначальников были переданы в район.

При этом в регионе продолжают действовать администрации городских поселений в других районах – например, в Алексеевском, Калачевском, Котовском, Быковском и других.

Одной из причин упразднения городских администраций в районах региона, как признались в одной из структур, прошедших этот путь, является экономия бюджетных средств и централизация муниципального управления.

Особенно это актуально для сравнительно небольших территорий, хотя и не является безоговорочным поводом.

– Это еще зависит от руководства городских поселений, могут ли они отстоять право на самостоятельное существование, которое надо доказать, в первую очередь, работой, – пояснил источник одной из администраций городского поселения..

Между тем, процесс укрупнения на территории Волгоградской области идет и на уровне сельских поселений. Так, в 2021 году были объединены Венгеловское и Приозерное сельские поселения Палласовского района, рабочий поселок Даниловка и Миусовское сельское поселение, а также Новинское и Алешниковское сельские поселения Жирновского района.

Инициатива исходила от глав районных администрации с мотивировкой – в целях «консолидации бюджетов для более успешного решения социальных вопросов», а также для оптимизации расходов на содержание аппарата администрации объединенных поселений.

В комитете территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области пояснили, что процессы по изменению структуры органов власти обусловлены федеральным законодательством.

– Частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено, что уставами муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, допускается образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав представительного органа поселения и исполняет полномочия его председателя, – пояснили в ведомстве.

В комитете назвали причины и цели происходящих преобразований, а также перечень муниципалитетов, где уже произошли подобные преобразования.

– В период с 2012 по 2022 год на территории Волгоградской области в соответствии с вышеуказанной нормой Федерального закона № 131-ФЗ в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; сокращения количества муниципальных служащих за счет сокращения структурных подразделений администраций, дублирующих функции, оптимизации управления за счет предотвращения конфликтных ситуаций между администрациями поселения (административного центра) и муниципального района, исключения негативного отношения населения к существованию одновременно двух органов с близкими названиями и одинаковым характером компетенции на территориях административных центров муниципальных районов были переданы полномочия от следующих администраций муниципальных образований (городских и сельских поселений), являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям следующих муниципальных районов Волгоградской области:

в 2012 году полномочия администрации Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

в 2018 году полномочия администрации Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области;

в 2019 году:

полномочия администрации Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области

полномочия администрации городского поселения Даниловское Даниловского муниципального района переданы администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области;

полномочия администрации Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области;

полномочия администрации Николаевского городского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области;

полномочия администрации Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Чернышковского муниципального района Волгоградской области.

в 2020 году полномочия администрации Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области;

в 2022 году полномочия администрации Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области переданы администрации Новониколаевского муниципального района Волгоградской области.

В результате проведенных мероприятий доступность органов местного самоуправления указанных муниципальных образований для населения сохранена, заверили в комитете территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Справка. Волгоградская область состоит из 32 районов, 6 городов областного значения (Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово, Урюпинск), 13 городов районного подчинения (Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Котельниково, Котово, Краснослободск, Ленинск, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Петров Вал, Серафимович, Суровикино); 6 городов областного значения (Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово); 17 рабочих поселков (Быково, Городище, Даниловка, Елань, Ерзовка, Иловля, Красный, Линево, Медведицкий, Новониколаевский, Новый Рогачик, Октябрьский, Рудня, Светлый Яр, Себрово, Средняя Ахтуба, Чернышковский); 1458 сельских населенных пунктов (села, станицы, хутора, поселки).