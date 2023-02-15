РПН: зловонные стоки захлестнули улицу в Волгограде

В Советском районе Волгограда стоки из прорвавшейся канализации попали в Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102», площадь загрязнения почвы сточными водами составила 1800 квадратных метров.





— В адрес ведомства поступило обращение по факту излива канализационных стоков по местности с дальнейшим попаданием в реку Волга по улице Слесарной, 109, — пояснили информагентству в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. — Установлено, что имеются следы прорыва канализационного коллектора.





Уточняется, что специалистами надзорного управления совместно с представителями Центра лабораторного анализа и технических измерений по Волгоградской области произведены замеры площади залитого участка, отбор проб сточных вод, природной поверхностной воды и почвы с целью определения концентрации загрязняющих веществ.





По итогам лабораторных исследований будет принято решение о применении мер административного характера к виновным и произведен расчет причиненного ущерба.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям