Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков

В Волгоградской области сегодня, 14 февраля, свой пост покинул главный врач Михайловской центральной районной больницы Андрей Калмыков. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в региональном комитете здравоохранения.

Как сообщили в профильном ведомстве, причиной увольнения стало желание самого Калмыкова – накануне он написал заявление об уходе.

– Главный врач Михайловской ЦРБ уволен по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, – прокомментировали в облздраве.

Напомним, что Андрей Калмыков до назначения в Михайловскую ЦРБ с 2001 года работал в больнице №25 Волгограда, где с 2017 года занимал должность заведующего операционным блоком.