Здравоохранение

Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков

Здравоохранение 14.02.2023 11:28
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14.02.2023 11:28


В Волгоградской области сегодня, 14 февраля, свой пост покинул главный врач Михайловской центральной районной больницы Андрей Калмыков. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в региональном комитете здравоохранения. 

Как сообщили в профильном ведомстве, причиной увольнения стало желание самого Калмыкова – накануне он написал заявление об уходе. 

– Главный врач Михайловской ЦРБ уволен по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, – прокомментировали в облздраве. 

Напомним, что Андрей Калмыков до назначения в Михайловскую ЦРБ с 2001 года работал в больнице №25 Волгограда, где с 2017 года занимал должность заведующего операционным блоком. 

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