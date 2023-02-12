«Дети рыдают»: в микрорайоне Волгограда зверски убили дворовую любимицу









В микрорайоне «Комарово» Советского района Волгограда зверски расправились с дворовой любимицей собакой Тяпой. Как рассказали жители, приславшие в редакцию шоковые фото (мы публикуем только одну из них из этических соображений - прим. ред. ИА "Высота 10"), трагедия произошла в ночь на 10 февраля около дома №79 по ул. Академика Комарова.





- Мы пришли, как обычно, покормить наших трех собак, которые жили в специально оборудованном укрытии недалеко от наших домов, и увидели страшную картину – Тяпа лежала в луже вспененной крови, на месте головы было месиво, - рассказали потрясенные жестокой расправой волгоградцы. – Это мог сделать только нелюдь.







По словам горожан, Тяпа и еще две собаки жили рядом с людьми несколько лет.





- Тяпу семь лет назад подкинули слепым щенком, мы ее выкармливали пипеткой, - вспоминают горожане. – Так она и прибилась к нам, никуда не уходила. Собака была стерилизованной, мы ее обрабатывали от паразитов, лечили. Она всегда была накормленная и напоенная, была самая добрая и ручная. Дети ее обожали – научили командам, бегали с ней и играли. И она отвечала добром – никогда ни на кого не нападала, никого не укусила.













При этом жители не скрывали, что не всех соседей устраивало, что во дворе бегает собака.





- Были даже угрозы, что тех, кто прикармливает Тяпу, надо выселить из дома, - вспоминают волгоградцы. – Выселить нас, видимо, не получилось, поэтому отыгрались на собаке.





Волгоградцы считают, что убить Тяпу для изверга не представляло особого труда, так как собака подпускала всех, не подозревая, что ее ждет.





- Тяпа была жива еще вечером 9 февраля, и, по всей видимости, ее убили около полуночи, - предполагают жители. – Одна из наших соседок возвращалась поздно вечером с работы и видела подозрительного мужчину в капюшоне недалеко от места, где жили собаки. Потом многие слышали сильный лай. До сих пор жалеем, что не побежали туда. Но нам даже в голову не могло прийти, что убивают нашу любимицу.





- Она, в отличии от Тяпы, не подпускала к себе людей, а теперь ее нет, - говорят жители микрорайона. – Мы с детьми ходили искать ее, не нашли – ни следов крови, ничего. Видимо, теперь с ней решили расправиться подальше от нашего дома и не оставлять тела.





Волгоградцы готовят коллективное заявление в полицию. Григорий, один из местных жителей, ветеран боевых действий, прошедший Чечню, предположил, что Тяпу зарезали ножом.





- Мы это так не оставим, я многое видел и уверен, что тот, кто расправился с беспомощным животным, может убить и человека, - говорит он. – Это значит, что среди нас убийца и маньяк.













Волгоградцы, между тем, начали проводить свое расследование убийства собаки.





- Мы сейчас собираем записи видеорегистраторов с припаркованных машин, с камер подъездов, и на одном кадре увидели, как из первого подъезда дома №79 поздно вечером выходит мужчина, примерно как раз в то время, когда убивали Тяпу, - рассказали горожане. – Мы не утверждаем, что он может быть причастен к преступлению, это дело полиции. Но мы считаем, что виновник должен быть наказан. Ведь он, наверняка, пришел после расправы домой, к своей семье, в одежде, забрызганной кровью, и как он мог посмотреть в глаза своим детям после этого? Дети всего двора рыдают и мы должны им показать, что зло должно быть наказано.



Но на этом ужасные новости не закончились. Накануне, как рассказали волгоградцы, бесследно пропала еще одна собака.