Происшествия

Под Волгоградом нашли обгоревшее тело 52-летнего охранника

Происшествия 08.02.2023 10:46
0
08.02.2023 10:46



В Котельниковском районе Волгограда на горно-обогатительном комбинате, расположенным на станции Гремячая, обнаружен сгоревший труп человека. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель межрайонного Котельниковского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, сегодня, 8 февраля  произошел пожар  в вагончике, который использовался как пост охраны. 

По предварительным данным,  погибшим может быть 52-летний местный житель, который работал охранником  ЧОП. 

- В ходе  проверки устанавливаются причины возгорания, а также  иные обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Для  осмотра места происшествия приглашены специалисты и эксперты МЧС России, - пояснил Хонгор Муджиков. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре на восточной окраине станции Гремячая поступило сегодня в 4-05 ч. Горел металлический вагончик размером 12 на 6 метров. Огонь ликвидировали в 04-32 ч. 

- К сожалению, есть пострадавший, - сообщали в ведомстве. 

Причина пожара устанавливается.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.02.2023 13:41
Происшествия 08.02.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 12:53
Происшествия 08.02.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 12:50
Происшествия 08.02.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 11:01
Происшествия 08.02.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2023 21:09
Происшествия 07.02.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2023 17:26
Происшествия 07.02.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2023 15:09
Происшествия 07.02.2023 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2023 11:22
Происшествия 07.02.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2023 19:42
Происшествия 06.02.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2023 17:52
Происшествия 06.02.2023 17:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2023 17:07
Происшествия 06.02.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2023 14:10
Происшествия 06.02.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2023 11:54
Происшествия 06.02.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2023 11:01
Происшествия 06.02.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2023 17:41
Происшествия 05.02.2023 17:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:06
Численность сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия превысила 2 000 человекСмотреть фотографии
13:53
«Эх, была не была!»: волгоградский строитель выиграл в гослотерею 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:51
«Еще два билета давали»: волгоградской художнице предложили замять скандал с рекламой ледового шоу Татьяны НавкиСмотреть фотографии
13:41
Четверо волгоградских школьников получили тяжелые травмы во время катания на «ватрушках»Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде группа подростков разгромила автобус №2: видеоСмотреть фотографии
12:50
Ориентир – огоньки и 2 % на телефоне: заплутавшего в астраханских степях волгоградца спасли полицейскиеСмотреть фотографии
12:20
Прения по делу генерала СК Музраева назначены на 28 февраляСмотреть фотографии
11:40
Коммунальщики на круглом столе ответили на острые вопросы волгоградцевСмотреть фотографии
11:18
Дарим подарки: Ворошиловский ТЦ приглашает за покупкамиСмотреть фотографии
11:01
«Ветер отключил газовый котел»: семья отравилась угарным газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом нашли обгоревшее тело 52-летнего охранникаСмотреть фотографии
10:12
«Сама упала на нож»: в Волгоградской области водителя обвиняют в убийстве знакомой из-за ключей от автоСмотреть фотографии
09:53
«Удалось нагнать отставание»: под Волгоградом 200 рабочих, несмотря на мороз, ежедневно строят новую трассуСмотреть фотографии
09:47
Молочный комбинат в Волгоградской области объяснил суть претензий РоссельхознадзораСмотреть фотографии
09:18
Разведчики применят комплекс «Стрелец» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде водители возглавили ТОП-5 дорогих вакансийСмотреть фотографии
08:16
Тлеющая свалка под Волгоградом снова отравляет жизнь волжанСмотреть фотографии
06:13
«Можно оптом»: под Волгоградом распродают аттракционы и колесо обозрения за 180 миллионовСмотреть фотографии
21:55
Синоптики предупредили о вьюге и морозах 8 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
Полицейского нашли мертвым в районном отделе МВД под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:45
Волгоградский госпиталь временно закроют из-за нескольких заболевших COVID-19Смотреть фотографии
20:23
Волгоградцы сообщают о сбое в работе VKСмотреть фотографии
19:42
Волгоградский Росздравнадзор заблокировал 302 сайта по продаже лекарствСмотреть фотографии
18:03
Волгоградские школьники отправились на «Байконур»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградский «Ротор» в Крымске обыграл «Висту» со счетом 6:3Смотреть фотографии
17:36
«Он слишком много говорит»: в Волгограде журналист пообещал разобраться с радиоведущимСмотреть фотографии
17:26
«Чудом никого не убило»: в Волгограде кусок трубы рухнул на лавочку у подъездаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде за воровство металла с завода осудят членов ОПГСмотреть фотографии
15:59
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусорСмотреть фотографии
15:53
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчинуСмотреть фотографии
 