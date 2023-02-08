Под Волгоградом нашли обгоревшее тело 52-летнего охранника

Происшествия 08.02.2023 10:46
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08.02.2023 10:46
В Котельниковском районе Волгограда на горно-обогатительном комбинате, расположенным на станции Гремячая, обнаружен сгоревший труп человека. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель межрайонного Котельниковского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, сегодня, 8 февраля произошел пожар в вагончике, который использовался как пост охраны.
По предварительным данным, погибшим может быть 52-летний местный житель, который работал охранником ЧОП.
- В ходе проверки устанавливаются причины возгорания, а также иные обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Для осмотра места происшествия приглашены специалисты и эксперты МЧС России, - пояснил Хонгор Муджиков.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре на восточной окраине станции Гремячая поступило сегодня в 4-05 ч. Горел металлический вагончик размером 12 на 6 метров. Огонь ликвидировали в 04-32 ч.
- К сожалению, есть пострадавший, - сообщали в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
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