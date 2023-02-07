Здравоохранение

Волгоградский госпиталь временно закроют из-за нескольких заболевших COVID-19

Здравоохранение 07.02.2023 20:45
0
07.02.2023 20:45



В волгоградском госпитале ветеранов войн зафиксированы несколько случаев заболевания коронавирусом у проходящих здесь лечение пациентов. Однако, как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, речи о вспышке заболевания не идет.

- Для обеспечения безопасности пациентов  и с целью недопущения распространения заболевания среди пожилых пациентов госпиталя принято решение о проведении дезинфекционной обработки помещений, которая запланирована к выходным дням, - рассказали в облкомздраве.

В настоящее время пациенты определяются по профилю для проведения дальнейшего лечения, завершающие лечение пациенты выписываются на амбулаторное наблюдение. С понедельника 13 февраля госпиталь вернётся к работе в штатном режиме.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
07.02.2023 08:03
Здравоохранение 07.02.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 18:21
Здравоохранение 31.01.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 15:58
Здравоохранение 31.01.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 07:56
Здравоохранение 31.01.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2023 11:44
Здравоохранение 30.01.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2023 17:53
Здравоохранение 24.01.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2023 08:09
Здравоохранение 24.01.2023 08:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.01.2023 19:17
Здравоохранение 21.01.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.01.2023 15:58
Здравоохранение 21.01.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.01.2023 08:59
Здравоохранение 17.01.2023 08:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.01.2023 16:15
Здравоохранение 15.01.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.01.2023 20:01
Здравоохранение 13.01.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.01.2023 15:39
Здравоохранение 11.01.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.01.2023 08:04
Здравоохранение 11.01.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.01.2023 19:59
Здравоохранение 09.01.2023 19:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
Под Волгоградом в отделе МВД нашли тело полицейскогоСмотреть фотографии
20:45
Волгоградский госпиталь временно закроют из-за нескольких заболевших COVID-19Смотреть фотографии
20:23
Волгоградцы сообщают о сбое в работе VKСмотреть фотографии
19:42
Волгоградский Росздравнадзор заблокировал 302 сайта по продаже лекарствСмотреть фотографии
18:03
Волгоградские школьники отправились на «Байконур»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградский «Ротор» в Крымске обыграл «Висту» со счетом 6:3Смотреть фотографии
17:36
«Он слишком много говорит»: в Волгограде журналист пообещал разобраться с радиоведущимСмотреть фотографии
17:26
«Чудом никого не убило»: в Волгограде кусок трубы рухнул на лавочку у подъездаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде за воровство металла с завода осудят членов ОПГСмотреть фотографии
15:59
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусорСмотреть фотографии
15:53
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчинуСмотреть фотографии
15:22
билайн подвел итоги развития инфраструктуры в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом разыскивают седого мужчину в камуфляжной курткеСмотреть фотографии
14:14
«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем ТулуповымСмотреть фотографии
14:12
Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»Смотреть фотографии
13:57
Волгоградский губернатор анонсировал дополнительные меры поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:11
На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысьСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде судят водителя, который задавил подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:36
В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:13
«Дешевле только в Саратове»: в Волгограде выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
12:02
Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторовСмотреть фотографии
12:01
На таможне в Волгограде проверили партию кошачьих домиков из ТбилисиСмотреть фотографии
11:22
«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщинуСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-ЦентавридыСмотреть фотографии
10:37
Молкомбинат в Волгоградской области поставлял в соцучреждение просроченный творогСмотреть фотографии
10:26
Команда «Сталинград» сыграет со «Спартаком» в Волгограде 1 мая в ретро-матчеСмотреть фотографии
10:01
«Над ним сомкнулись глыбы»: спасательная операция на месте гибели гражданина Турции под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
«Волгоградэнергосбыт» направил объединенные платежки за электроэнергию и вывоз мусораСмотреть фотографии
09:33
Волгоградца, хранившего дома тротил и боеприпасы, отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
08:44
УК «7 Ветров»: «Для нас каждый собственник – работодатель»Смотреть фотографии
 