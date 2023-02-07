Волгоградский госпиталь временно закроют из-за нескольких заболевших COVID-19









В волгоградском госпитале ветеранов войн зафиксированы несколько случаев заболевания коронавирусом у проходящих здесь лечение пациентов. Однако, как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, речи о вспышке заболевания не идет.





- Для обеспечения безопасности пациентов и с целью недопущения распространения заболевания среди пожилых пациентов госпиталя принято решение о проведении дезинфекционной обработки помещений, которая запланирована к выходным дням, - рассказали в облкомздраве.

В настоящее время пациенты определяются по профилю для проведения дальнейшего лечения, завершающие лечение пациенты выписываются на амбулаторное наблюдение. С понедельника 13 февраля госпиталь вернётся к работе в штатном режиме.