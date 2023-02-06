57-летний житель Даниловского района Волгоградской области ответит в суде за гибель рабочего. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградкой области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Обвиняемый на принадлежащем ему грузовом автомобиле с прицепом прибыл на территорию сельскохозяйственной базы фермерского хозяйства, расположенную неподалеку от ст. Сергиевская Даниловского района.

– Мужчина должен был доставить зерно с территории базы в Руднянский район. Во время погрузки он попросил одного из рабочих скорректировать движение автомобиля при стыковке с прицепом. Однако при резком движении задним ходом автомобиль обвиняемого наехал на 43-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия, – напомнили детали этого происшествия в надзорном органе.

Как впоследствии выяснилось по итогам экспертизы, обвиняемый в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал. Дело рассмотрит Даниловский районный суд.