В Волгоградской области на ферме трагически погиб разнорабочий

В Даниловском районе Волгоградской области в станице Сергеевская под колесами самосвала погиб 43-летний мужчина. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, трагедия разыгралась вечером 20 декабря на территории местной фермы.

– На территории крестьянско-фермерского хозяйства накануне погиб разнорабочий. На данный момент установлено, что мужчина согласился помочь водителю самосвала зацепить прицеп. В процессе водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавая задним ходом, совершил наезд на потерпевшего. В результате 43-летний мужчина скончался, – сообщает Дарья Буянова.

Уточняется, что мужчина скончался до приезда скорой помощи.

– По данному факту организована проверка, – уточняет представитель СУ СКР, – по результатам будет принято процессуальное решение.