СК: в Волгоградской области умер найденный под окном 5-летний мальчик





В Волгоградской области в реанимации больницы скончался пятилетний ребенок, выпавший из окна в городе Волжском и пролежавший на снегу до утра. Об этом стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 6 февраля, из сообщения официального представителя СУ СК России по региону Дарьи Буяновой. По ее словам, в отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия разыгралась в городе Волжском Волгоградской области 2 февраля. Вечером в тот день мать ребенка, по предварительной информации, отправилась в увеселительные заведения с подругой, оставив сына одного дома. Мальчик выпал из окна, и обнаружили его прохожие только на утро 3 февраля под окнами. Семья арендовала квартиру в доме № 31 по улице Машиностроителей.

В СУ СК России по Волгоградской области уточняют, что ребенок разбился утром, когда не обнаружил матери дома.

– Мальчик не обнаружил свою маму дома, после чего взял стул, при помощи которого залез на подоконник, открыл окно и стал звать свою маму. Вместе с тем, малолетний не смог удержаться и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Мальчика обнаружили соседи, которые и вызвали скорую медицинскую помощь, – сообщает Дарья Буянова. – Однако, несмотря на оказание квалифицированной помощи, накануне ребёнок скончался в лечебном учреждении от полученной при падении черепно-мозговой травмы.

По факту смерти ребенка следователями города Волжского возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней родительницы по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

– В настоящее время следователями СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела действиям женщины также будет дана юридическая оценка по ст.125 УК РФ (оставление в опасности), – уточняет представитель СУ СКР.

