Подросток в тяжелом состоянии после ДТП с Lexus главврача под Волгоградом









Подросток, пострадавший в жесткой аварии с Lexus в Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения региона.

- С места ДТП в больницу №25 в Волгограде доставлены двое пострадавших. Это ребенок 2007 года рождения, состояние тяжелое. И мужчина 1964 года рождения. Он в состоянии средней степени тяжести в нейрохирургическом отделении, - сообщили в облздраве.

По данным ГУ МВД России по региону, сегодня, 5 февраля, в 11.20 на 38 км автодороги «Иловля-Ольховка» произошло столкновение автомобилей Lexus и «ВАЗ-2112». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте. Пострадали водитель Lexus и 16-летняя пассажирка легковушки.

Водитель иномарки, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.

По данным ИА «Высота 102», за рулем престижной иномарки находился главный врач Центральной городской больницы Камышина.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



