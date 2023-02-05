Происшествия

Под Волгоградом два человека погибли в ДТП с Lexus главврача ЦРБ

Происшествия 05.02.2023 17:11
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05.02.2023 17:11



Два человека погибли и двое ранены в страшном ДТП, которое произошло сегодня, 5 февраля, в Волгоградской области.



- По предварительной информации, в 11.20 на 38 км автодороги «Иловля-Ольховка» произошло столкновение автомобилей Lexus и «ВАЗ-2112». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.



По имеющейся информации, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ». Пострадали водитель Lexus и 16-летняя пассажирка легковушки.



По данным ИА «Высота 102», за рулем престижной иномарки находился главный врач Камышинской ЦРБ. О том, что за рулем Lexus находится главный врач больницы, сообщают и местные Telegram-каналы.
- За рулем Лексуса был главный врач Камышинкой центральной районной больницы. Он цел, сам приехал и сдался в больницу скорой помощи №25 в Волгограде, -  уточняет Telegram-канал «Остров свободы».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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