Под Волгоградом два человека погибли в ДТП с Lexus главврача ЦРБ









Два человека погибли и двое ранены в страшном ДТП, которое произошло сегодня, 5 февраля, в Волгоградской области.













- По предварительной информации, в 11.20 на 38 км автодороги «Иловля-Ольховка» произошло столкновение автомобилей Lexus и «ВАЗ-2112». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.













По имеющейся информации, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ». Пострадали водитель Lexus и 16-летняя пассажирка легковушки.













По данным ИА «Высота 102», за рулем престижной иномарки находился главный врач Камышинской ЦРБ. О том, что за рулем Lexus находится главный врач больницы, сообщают и местные Telegram-каналы.

- За рулем Лексуса был главный врач Камышинкой центральной районной больницы. Он цел, сам приехал и сдался в больницу скорой помощи №25 в Волгограде, - уточняет Telegram-канал «Остров свободы».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



