Хотела согреться: в Волгоградской области женщину убило током

В Волгоградской области следователями организована проверка по факту смерти пенсионерки в поселке Динамо Нехаевского района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова, женщину убило током.
Труп 66-летней сельчанки был обнаружен в ее собственном доме, расположенном на улице Больничной.
– По предварительным данным, пенсионерка скончалась в результате поражения электрическим током при подключении тепловой пушки к неисправному электрическому удлинителю, – сообщила представитель СУ СКР. – На теле погибшей обнаружены телесные повреждения в виде следов от воздействия электрического тока. В ходе осмотра места происшествия установлено, что удлинитель имеет повреждения в виде деформации и обгорания розетки.