Путин может приехать в Волгоград на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битве









Президент Владимир Путина на этой неделе может посетить Волгоград на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битве. Такую информацию, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал накануне ТАСС со ссылкой на

программу "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".





Кроме того, по данным программы, глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности России.





При этом СМИ отмечают, что официально график президента на предстоящую неделю не объявлялся.









– Мы сообщим после того, как планы будут уточнены, – цитировало Дмитрия Пескова ТАСС.





Официальных заявлений Кремля по этому поводу не звучало.





Напомним, что в Волгоградской области по случаю юбилея Сталинградской Победы пройдет более 200 торжественных мероприятий. В Волгограде 1 и 2 февраля запланированы Парад Победы, концерт Юрия Башмета, артиллерийский салют и др.





По решению губернатора 1 и 2 февраля в регионе объявлены выходными. Постановление за подписью Андрея Бочарова, отметим, носит рекомендательный характер для руководителей коммерческих организаций. В обязательном порядке будут отдыхать бюджетники.







