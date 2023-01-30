Политика

Путин может приехать в Волгоград на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битве

Политика 30.01.2023 09:06
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30.01.2023 09:06



Президент Владимир Путина на этой неделе может посетить Волгоград на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битве. Такую информацию, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал накануне ТАСС со ссылкой на 
программу "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Кроме того, по данным программы, глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности России.

При этом СМИ отмечают, что официально график президента на предстоящую неделю не объявлялся.

Как ранее  сообщало ИА «Высота 102», 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность приезда Путина в Волгоград не исключается. 

– Мы сообщим после того, как планы будут уточнены, – цитировало  Дмитрия Пескова ТАСС. 

Официальных заявлений Кремля по этому поводу не звучало. 

Напомним, что в Волгоградской области по случаю юбилея Сталинградской Победы пройдет более 200 торжественных мероприятий. В Волгограде 1 и 2 февраля запланированы Парад Победы, концерт Юрия Башмета, артиллерийский салют и др. 

По решению губернатора 1 и 2 февраля в регионе объявлены выходными. Постановление за подписью Андрея Бочарова, отметим, носит рекомендательный характер для руководителей коммерческих организаций. В обязательном порядке будут отдыхать бюджетники. 


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