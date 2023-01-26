Песков не исключил вероятность визита Владимира Путина в Сталинград

Сегодня, 26 января, пресс-секретарь президента России ответил журналистам на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить с визитом Волгограда в день празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Как следует из заявления Дмитрия Пескова, такая возможность не исключается.

Так, в частности, пресс-секретарь главы государства не стал опровергать или подтверждать информацию о возможном визите Владимира Путина в Волгоград 2 февраля 2023 года.

– Мы сообщим после того, как планы будут уточнены, – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, что в Волгоградской области по случаю юбилея Сталинградской Победы пройдет более 200 торжественных мероприятий. В Волгограде 1 и 2 февраля запланированы Парад Победы, концерт Юрия Башмета, артиллерийский салют и др.

По решению губернатора 1 и 2 февраля в регионе объявлены выходными. Постановление за подписью Андрея Бочарова, отметим, носит рекомендательный характер для руководителей коммерческих организаций. В обязательном порядке будут отдыхать бюджетники.

Также напомним, что по решению депутатов Волгоградской областной думы, 2 февраля Волгоград на один день будет переименовать. На въездах и выездах в город-герой установят дорожные знаки с надписью «Сталинград».