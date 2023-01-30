Общество

На площади Павших борцов в Волгограде состоялась репетиция парада ко 2 февраля

Общество 30.01.2023 08:17
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30.01.2023 08:17



В Волгограде на площади Павших борцов накануне состоялась репетиция военного парада, посвященного 80-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. 

В этом году в параде примет участие парадный расчет сотрудников МЧС России в исторической форме бойцов НКВД, времен Великой Отечественной Войны. 29 человек в шинелях, пошитых специально для участия в парадах и реконструкциях, пройдут парадным строем по главной площади города-героя Волгограда.

Еще одна, заключительная репетиция парада состоится завтра, 31 января. 



Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», 2 февраля в параде примут участие 1200–1300 человек. Это -  военнослужащие соединений и частей Волгоградского территориального гарнизона, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, сотрудники Росгвардии, региональных управлений МЧС и ФСИН России, воспитанники кадетских корпусов, члены Волгоградского отделения движения «Юнармия» и других молодежных военно-патриотических движений.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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