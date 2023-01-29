В Волгоградской области бездомный пес набросился на 6-летнюю девочку. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на территории школы в Быковском районе.
— 28 января утром помощь врачей потребовалась шестилетней девочке в Луговопролейском поселении. Ребенок поступил с укушенной раной лица, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — По словам близких, бродячая собака укусила ребенка на территории школы.
Еще один случай нападения уличной собаки произошел во Фроловском районе. Пострадала девочка-подросток.
— 28 января во Фроловскую ЦРБ с укусом поступила 14-летняя девочка, проживающая в хуторе Амелино, — добавил источник. — Несовершеннолетнюю госпитализировали в травматологическое отделение. Состояние удовлетворительное.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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