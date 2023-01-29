Происшествия

Укусила за лицо. В Волгоградской области собака у школы напала на 6-летнюю девочку

Происшествия 29.01.2023 08:46
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29.01.2023 08:46


В Волгоградской области бездомный пес набросился на 6-летнюю девочку. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на территории школы в Быковском районе.

— 28 января утром помощь врачей потребовалась шестилетней девочке в Луговопролейском поселении. Ребенок поступил с укушенной раной лица, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — По словам близких, бродячая собака укусила ребенка на территории школы. 

Еще один случай нападения уличной собаки произошел во Фроловском районе. Пострадала девочка-подросток. 

— 28 января во Фроловскую ЦРБ с укусом поступила 14-летняя девочка, проживающая в хуторе Амелино, — добавил источник. — Несовершеннолетнюю госпитализировали в травматологическое отделение. Состояние удовлетворительное.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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