







Администрация города Волжского Волгоградской области выплатит крупную сумму родителям 8-летнего мальчика, который пострадал от нападения стаи бездомных собак.

Как сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, мать несовершеннолетнего просила взыскать с администрации компенсацию морального вреда, а также стоимость понесенных расходов, связанных с оплатой лечения.

Судом установлено, что летом 2021 года ребенок приехал из Нового Уренгоя к бабушке в Волжский на период каникул. 2 июля на мальчика напала стая безнадзорных собак. Его госпитализировали с множеством укушенных ран. Ребенку была оказана медицинская помощь, в том числе операция под общим наркозом и вакцинация против бешенства.

Волжский городской суд обязал администрацию выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального ущерба, расходы на лечение – 7976 рублей, а также судебные расходы – 35300 рублей. Общая сумма составила 293 тысячи 276 рублей.

Администрация не согласилась с этим решением и обжаловала его. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.



