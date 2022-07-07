Вскрылись новые подробности шокирующей истории, случившейся накануне в Суровикино, когда собака покусала 4-летнюю девочку. Ранее сообщалось, что на ребенка напали бездомные псы.

– Установлено, что собака, которая напала на ребенка, была не бродячей, – пояснили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области. – Владельцем немецкой овчарки, покусавшей девочку, был отец ребенка. Семья проживает в одном из частных домов на улице Ярославской. Возраст овчарки – пять лет. При этом собака не прививалась от бешенства.

В настоящее время животное находится под наблюдением ветеринаров ГБУ «Суровикинская районной станции по борьбе с болезнями животных».

Напомним, ребенка с ранами на лице доставили в Суровикинскую ЦРБ накануне. У девочки были диагностированы укушенные раны лица – местами открытые.

Впоследствии ребенка транспортировали из Суровикинского района в Волгоград. В настоящее время девочка проходит лечение в челюстно-лицевом отделении городской больницы №1. Ей также проводят антирабическую терапию.

Состояние девочки оценивается специалистами как средней степени тяжести.