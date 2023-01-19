В Городище покусанному собакой школьнику выплатят компенсацию

Общество 19.01.2023 15:12
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19.01.2023 15:12
Администрация Городищенского района Волгоградской области выплатит 14-летнему подростку, пострадавшему от укуса бездомной собаки, денежную компенсацию. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск в интересах несовершеннолетнего в суд предъявила районная прокуратура. В пользу подростка взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Ранее в надзорное ведомство обратились родители школьника. По их заявлению была проведена проверка. Установлено, что на их сына во время прогулки во дворе многоквартирного дома в рабочем поселке Городище напала бродячая собака. Мальчик с укушенной раной правого бедра обратился за медицинской помощью. Ему потребовалось лечение и курс антирабической вакцины.
- Как показали результаты надзорной проверки, администрацией Городищенского муниципального района Волгоградской области не принималось надлежащих мер по организации отлова безнадзорных животных, - сообщила Черединина.
Ребенок помимо физических страданий получил еще и психологическую травму.
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