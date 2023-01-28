Под Волгоградом фигурантов дела о хищении нефти поместили под домашний арест









Мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца избрана в отношении двоих подозреваемых в хищении нефти из нефтепровода во Фроловском районе Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в районном суде.

Напомним, что полиция на днях задержала двоих злоумышленников 46 и 52 лет во время хищения нефти из магистрального нефтепровода в Волгоградской области. Ранее судимые мужчины из города Фролово похищали сырье путем несанкционированной врезки в нефтепровод. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По решению суда, подозреваемым установлены ограничения. Им разрешено общаться только со следователем и адвокатом. Запрещено использовать Интернет, средства связи, кроме вызова скорой помощи и аварийно-спасательных служб, в случае ЧС.

При избрании меры пресечения суд руководствовался тяжестью совершенного преступления, личностью обвиняемых, которые могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, препятствовать расследованию, поэтому необходимо ограничить их передвижение и контакты.

По материалам следствия, 24 января мужчины подъехали на автомобиле «ЗИЛ» к нефтепроводу, ведущему от СНТ-1 «Кудиновка» до СНТ «Ключи», размещенному за металлическим ограждением. При помощи врезки они слили примерно 5,31 тонны нефтепродуктов на сумму 96 604 рубля.

Ранее сообщалось, что злоумышленников задержали на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области