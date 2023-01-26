Под Волгоградом задержали похитителей нефти из магистрального нефтепровода

Происшествия 26.01.2023 13:50
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26.01.2023 13:50
Полицейские задержали двоих злоумышленников во время хищения нефти из магистрального нефтепровода в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, двое ранее судимых мужчин 46 и 52 лет из города Фролово похищали сырье путем несанкционированной врезки в нефтепровод.
- На месте совершения преступления был обнаружен автомобиль «ЗИЛ» с заполненной нефтепродуктами семикубовой цистерной, - сообщили в главке полиции.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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