В Волгограде на незаконном сливе отходов поймали ассенизатора: видео

В Волгограде сотрудникам «Концессий водоснабжения» удалось вычислить ассенизатора, который повадился сливать зловонные отходы на территории транспортного предприятия. Водителю ранее удавалась миновать охранные пункты, однако сегодня ему не повезло – на место незамедлительно прибыли полицейские, а также представители центра контроля качества воды.





По информации ИА «Высота 102», факт незаконного слива отходов в канализационный колодец был установлен сотрудниками службы безопасности «КВ» на улице Автомобилистов.

– Ассенизационный МАЗ с госномерами «М 186 АХ 134», принадлежащий ИП Цуканову Ю.А., откачав бытовые отходы в частном секторе, приехал на территорию автотранспортного предприятия, минуя охранные пункты, – пояснили в пресс-службе компании. – Канализационный колодец, в который сливались отходы, находится на территории гаража, оттуда ЖБО попадают в городские сети водоотведения.





Прибывшие на место сотрудники полиции задокументировали факт слива ЖБО, также на месте происшествия были взяты необходимые пробы воды для лабораторных исследований.

– За самовольный слив ЖБО предусмотрена административная ответственность, – напоминают в «Концессиях водоснабжения». – Если предельно допустимая концентрация превышена, то нарушителю придется оплатить штраф.









Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»