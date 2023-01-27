Происшествия

В Волгограде на незаконном сливе отходов поймали ассенизатора: видео

Происшествия 27.01.2023 17:20
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27.01.2023 17:20


В Волгограде сотрудникам «Концессий водоснабжения» удалось вычислить ассенизатора, который повадился сливать зловонные отходы на территории транспортного предприятия. Водителю ранее удавалась миновать охранные пункты, однако сегодня ему не повезло – на место незамедлительно прибыли полицейские, а также представители центра контроля качества воды.


По информации ИА «Высота 102», факт незаконного слива отходов в канализационный колодец был установлен сотрудниками службы безопасности «КВ» на улице Автомобилистов.  

Ассенизационный МАЗ с госномерами «М 186 АХ 134», принадлежащий ИП Цуканову Ю.А., откачав бытовые отходы в частном секторе, приехал на территорию автотранспортного предприятия, минуя охранные пункты, – пояснили в пресс-службе компании. – Канализационный колодец, в который сливались отходы, находится на территории гаража, оттуда ЖБО попадают в городские сети водоотведения. 


Прибывшие на место сотрудники полиции задокументировали факт слива ЖБО, также на месте происшествия были взяты необходимые пробы воды для лабораторных исследований. 

За самовольный слив ЖБО предусмотрена административная ответственность, – напоминают в «Концессиях водоснабжения». – Если предельно допустимая концентрация превышена, то нарушителю придется оплатить штраф. 



Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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