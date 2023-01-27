В центре Волгограда до 2 февраля перекроют главную площадь и пять улиц

В Центральном районе Волгограда сегодня, 27 января, вечером в рамках подготовки и празднования юбилея Сталинградской Победы закроют для транспорта Площадь Павших борцов и прилегающие к ней улицы.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, ограничения вводятся с 22.00 27 января до 12.00 будут действовать на:

- Площади Павших борцов,

- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской),

- ул. Володарского (от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической),

- ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической),

- ул. Ленина (от проспекта Ленина до ул. Мира),

- по обеим сторонам Аллеи Героев.

С 31 января на три дня в центре Волгограда перекроют Нулевую продольную и прилегающие к ней дороги.

Со всеми ограничениями движения вы можете ознакомиться в отдельном материале.