В Центральном районе Волгограда по случаю празднования юбилея Сталинградской Победы перекроют дороги на улицах, примыкающих к местам проведения массовых мероприятий. Уже 27 января на пять дней в центре города-героя закроют для транспорта Площадь Павших борцов и прилегающие улицы. На Нулевой продольной магистрали пешеходный режим будет введен 31 января на три дня.

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» рассказали, когда и какие улицы закроют для транспорта.

С 22.00 27 января до 12.00 2 февраля:

- на Площади Павших борцов,

- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской),

- ул. Володарского (от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической),

- ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической),

- ул. Ленина (от проспекта Ленина до ул. Мира),

- по обеим сторонам Аллеи Героев.

С 7.00 1 февраля до 22.00 2 февраля:

- ул. Коммунистическая (от ул. Володарского до ул. Порт-Саида),

- ул. Советская (от ул. Пражской до ул. Гагарина),

- Чуйкова (два участка: от ул. Пражской до ул. Гагарина, от ул. Комсомольской и до ул. Володарского).

С 22.00 31 января до 22.00 2 февраля:

- Нулевая продольная магистраль,

- ул. Краснознаменска (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Комсомольская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. 7-й Гвардейской (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Землянского (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Калинина (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Рокоссовского до телецентра на Мамаевом кургане;



