Общество

Улицы Волгограда из-за юбилея Сталинградской Победы станут пешеходными: где и когда

Общество 26.01.2023 14:15
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26.01.2023 14:15


В Центральном районе Волгограда по случаю празднования юбилея Сталинградской Победы перекроют дороги на улицах, примыкающих к местам проведения массовых мероприятий. Уже 27 января на пять дней в центре города-героя закроют для транспорта  Площадь Павших борцов и прилегающие улицы. На Нулевой продольной магистрали пешеходный режим будет введен 31 января на три дня. 

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» рассказали, когда и какие улицы закроют для транспорта. 

С 22.00 27 января до 12.00 2 февраля: 

- на Площади Павших борцов,

- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской),

- ул. Володарского (от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической),

- ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической),

- ул. Ленина (от проспекта Ленина до ул. Мира),

- по обеим сторонам Аллеи Героев.

С 7.00 1 февраля до 22.00 2 февраля: 

- ул. Коммунистическая (от ул. Володарского до ул. Порт-Саида),

- ул. Советская (от ул. Пражской до ул. Гагарина), 

- Чуйкова (два участка: от ул. Пражской до ул. Гагарина, от ул. Комсомольской и до ул. Володарского).

С 22.00 31 января до 22.00 2 февраля: 

- Нулевая продольная магистраль, 

- ул. Краснознаменска (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Комсомольская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. 7-й Гвардейской (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Землянского (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Калинина (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Рокоссовского до телецентра на Мамаевом кургане;


С 00.00 31 января до 8.00 3 февраля: 

- автостоянка на Привокзальной площади;

В мэрии напоминают, что на сегодня продолжает действовать введенный с 15 января по 4 февраля пешеходный режим на парковочной территории Площади Павших борцов. 

Пешеходный режим вводится для комфорта и безопасности волгоградцев и гостей города, планирующих посетить мероприятия. Напомним, региональная программа включает в себя порядка 250 пунктов, – также сообщают в городской администрации. 

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