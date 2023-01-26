В Центральном районе Волгограда по случаю празднования юбилея Сталинградской Победы перекроют дороги на улицах, примыкающих к местам проведения массовых мероприятий. Уже 27 января на пять дней в центре города-героя закроют для транспорта Площадь Павших борцов и прилегающие улицы. На Нулевой продольной магистрали пешеходный режим будет введен 31 января на три дня.
В администрации Волгограда ИА «Высота 102» рассказали, когда и какие улицы закроют для транспорта.
С 22.00 27 января до 12.00 2 февраля:
- на Площади Павших борцов,
- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской),
- ул. Володарского (от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической),
- ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической),
- ул. Ленина (от проспекта Ленина до ул. Мира),
- по обеим сторонам Аллеи Героев.
С 7.00 1 февраля до 22.00 2 февраля:
- ул. Коммунистическая (от ул. Володарского до ул. Порт-Саида),
- ул. Советская (от ул. Пражской до ул. Гагарина),
- Чуйкова (два участка: от ул. Пражской до ул. Гагарина, от ул. Комсомольской и до ул. Володарского).
С 22.00 31 января до 22.00 2 февраля:
- Нулевая продольная магистраль,
- ул. Краснознаменска (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),
- ул. Комсомольская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),
- ул. 7-й Гвардейской (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),
- ул. Землянского (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),
- ул. Калинина (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),
- ул. Рокоссовского до телецентра на Мамаевом кургане;
- автостоянка на Привокзальной площади;
В мэрии напоминают, что на сегодня продолжает действовать введенный с 15 января по 4 февраля пешеходный режим на парковочной территории Площади Павших борцов.
– Пешеходный режим вводится для комфорта и безопасности волгоградцев и гостей города, планирующих посетить мероприятия. Напомним, региональная программа включает в себя порядка 250 пунктов, – также сообщают в городской администрации.