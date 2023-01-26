Расследования

Прокуратура добилась пересмотра дела о стрелке по подросткам с балкона в Волгограде

Расследования 26.01.2023 11:01
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26.01.2023 11:01



Отменен приговор 63-летнему жителю Волгограда, который стрелял с балкона в подростков из охотничьего ружья.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области  Оксана Черединина, надзорное ведомство не согласилось с квалификацией преступления на более мягкую статью - п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Ворошиловский районный суд в марте 2022 года осудил мужчину за хулиганство к 3 годам колонии общего режима. Гособвинение не согласилось с приговором, так как фигуранту уголовного дела изначально вменялось более тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, из хулиганских побуждений).
- Четвертым кассационным судом общей юрисдикции (г.Краснодар) удовлетворено кассационное представление прокуратуры Волгоградской области об отмене приговора Ворошиловского районного суда Волгограда, - сообщила Черединина. - Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.
Согласно материалам дела, 24 октября 2020 года примерно в 17:35 подсудимый с балкона своей квартиры произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья, заряженного дробовыми патронами, в компанию находившихся во дворе несовершеннолетних. В результате двум подросткам были причинены кровоподтеки и ссадины. Следствие считает, что умысел на убийство детей на фоне малозначительного повода (словесного конфликта), не был доведен мужчиной до конца по независящим от него обстоятельствам, так как подростки убежали.
Ранее суд апелляционной инстанции оставил приговор Ворошиловского районного суда без изменения.

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