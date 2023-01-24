В Волгоградской области выявлены первые заболевшие гриппом В









В Волгоградской области зафиксирован очередной рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом впервые в этом эпидсезоне выявлены заболевшие гриппом В. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на прошедшей неделе наблюдалось увеличение на 7,5% количества обратившихся за медпомощью.





Наибольший темп прироста заметен среди детей школьного возраста – заболеваемость в этой возрастной группе увеличилась на 22%.





Среди возбудителей простудных заболеваний фиксировались уже знакомые волгоградцам аденовирус, РС-вирус, риновирус, метапневмовирус, а также грипп типа А/H1N1/swin09 и грипп В. При этом о циркуляции вируса гриппа В ранее в Роспотребнадзоре не сообщалось. При этом отмечается, что доля заболевших гриппом в регионе стала снижаться.





Рост заболеваемости среди школьников, между тем, вызвал приостановку учебного процесса в трех школах области.





Справка. Вирус гриппа В может передаваться только от человека к человеку. Данный вид способен видоизменяться, тем не менее, он не распространяется до уровня эпидемий и чаще всего имеет локальный характер. В группе риска находятся те пациенты, чей иммунитет ослаблен, а именно, дети и пожилые, беременные, а также люди с хроническими патологиями.