Здравоохранение

В Волгоградской области выявлены первые заболевшие гриппом В

Здравоохранение 24.01.2023 08:09
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24.01.2023 08:09



В Волгоградской области зафиксирован очередной рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом впервые в этом эпидсезоне выявлены заболевшие гриппом В. Так, сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на прошедшей неделе наблюдалось увеличение на 7,5% количества обратившихся за медпомощью. 

Наибольший темп прироста заметен среди детей школьного возраста – заболеваемость в этой возрастной группе увеличилась на 22%.

Среди возбудителей простудных заболеваний фиксировались  уже знакомые волгоградцам  аденовирус, РС-вирус, риновирус, метапневмовирус,  а также грипп типа А/H1N1/swin09 и грипп В. При этом о циркуляции вируса гриппа В ранее в Роспотребнадзоре не сообщалось. При этом отмечается, что доля заболевших гриппом в регионе стала снижаться. 

Рост заболеваемости среди школьников, между тем, вызвал приостановку учебного процесса в трех школах области. 

Справка. Вирус гриппа В может передаваться только от человека к человеку. Данный вид способен видоизменяться, тем не менее, он не распространяется до уровня эпидемий и чаще всего имеет локальный характер. В группе риска находятся те пациенты, чей иммунитет ослаблен, а именно, дети и пожилые, беременные, а также люди с хроническими патологиями.
 

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