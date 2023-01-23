В пожаре, который уничтожил сегодня дом №12 по переулку Фабричный в Волгограде, обнаружено тело 45-летней женщины. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В надзорном органе проводят проверку обстоятельств этого происшествия.

– По предварительным данным многоквартирный дом 1956 года постройки в 2020 году был признан аварийным и подлежащим расселению до 2026 года. Из восьми квартир двухэтажного дома фактически граждане проживали в трех. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – пояснила официальный представитель прокуратуры.

Напомним, аварийный дом, в котором проживали несколько семей, вспыхнул сегодня ночью. Огонь практически полностью уничтожил постройку. Люди выскакивали из горящего дома, в чем спали.

В мэрии сообщили, что готовы предоставить жильцам дома услуги пункта временного размещения. Одной семье уже подыскали жилье.

Фото Павла Мирошкина