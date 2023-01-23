Жители дома №12 переулка Фабричный в Тракторозаводском районе Волгограде выскакивали из вспыхнувшего дома, в чем спали. Об этом рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, жители соседних домов.

– Мне жена прислала на работу видео горящего дома в начале четвертого утра, - поделился с информагентством волгоградец Владимир. – Горел уже второй этаж, вторая сторона. Там уже пламя было выше деревьев, видно было, что и вся крыша горит. Соседи сами друг друга будили. Люди выбегали на улицу полуодетыми. Один из жильцов вынес своего неходячего отца на руках. Еще в одной квартире были подросток и мужчина тоже малоходячий.





По словам очевидцев, неизвестно, всем ли удалось спастись.

– Вроде в шестой квартире есть погибшая. Хозяина забрали полицейские, – рассказали волгоградцы.

Они также пояснили, что три рядом расположенных дома также, как и дом №14, были признаны аварийными и отключены от электричества и отопления. По словам свидетелей, целой в доме осталась только одна квартира – №1. Соседи рассказали, что дом быстро вспыхнул, так был деревянным и прикрыт кирпичной кладкой.





В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании дома поступил в 02-45 ч.

– Горел двухэтажный дом размером 25 на 12 метров по всей площади, – говорится в сообщении. – Огонь ликвидирован в 06.22 ч. Были эвакуированы 9 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.





Между тем, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», находящийся на месте тушения пожара, на пепелище обнаружено тело погибшего человека – предположительно, женщины.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», дом №12 по переулку Фабричный был признан аварийным в ноябре прошлого года. Некоторые семьи покинули ветхое жилище, но в некоторых квартирах проживали люди.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»